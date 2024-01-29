Нива начинает подготовку ко второй половине сезона

<img title="Нива запланировала десять спаррингов" src="/wp-content/uploads/2024/01/fbe87d9127a93c2daf7962034d103d1b.jpg" alt="Нива запланировала

Футболисты перволиговой тернопольской Нивы, которые 29 января возвращаются из отпуска, собираются провести десять контрольных поединков.

Об этом сообщает Sport.ua.

Во время первого домашнего этапа подготовки подопечные Александра Стахива померяются силами с тернопольскими Подолянами (7 февраля) и Днестром из Залещиков (10 февраля). Следующий тренировочный сбор пройдет во Львове, где 14 февраля Нива сыграет с любительским ФК Благо-Юность, а на следующий день – ndash; со стрийской Скалой 1911. 17 февраля тернополяне поедут в Ужгород, чтобы встретиться с Mинаем, а 19 и 23 – 19 февраля. выяснять отношения, соответственно, с Викторией и Прикарпатьем.

Спарринг-партнеры на заключительном мартовском этапе подготовки еще уточняются.

Ранее сообщалось, что экспрезидент Львова Михайлов станет владельцем Нивы Тернополь.

champion.com.ua