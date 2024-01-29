Обнародованы оценки Яремчука за матч с Атлетико

Был на уровне со всеми партнерами

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Завершился матч 22-го тура между "Атлетико" и "Валенсией". Мадридцы уверенно одолели оппонента — 2:0.

Роман Яремчук появился на поле за "летучих мышей" на 55-ой минуте. Яркими действиями запомниться было трудно: 10 касаний мяча, 1 удар, 2 точных паса (из 5-ти), 2 выигранных единоборства (из 3-х), 3 потери мяча, 1 офсайд.

Статистики из WhoScored поставили Роману за этот матч 6,2 балла. Их коллеги из Sofascore подытожили игру Яремчука в 6,7 баллов. Партнеры по "Валенсии" получили примерно такие же оценки.

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