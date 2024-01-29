Овечкин наконец-то забил! Спас «Вашингтон» в концовке двумя мощнейшими бросками

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 63 голов

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Российский форвард прервал серию из восьми игр без голов.

«Даллас» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Манта — 15 (Кузнецов, Карлсон), 9:40 — 0:1. Джонстон — 14 (Хинтц, Хейсканен), 10:44 — 1:1. Харли — 11 (Бенн, Стил), 11:07 — 2:1. Сандин — 1 (Обе-Кубель, ван Римсдайк), 26:24 — 2:2. Марчмент — 16 (бол., Сегин, Хейсканен), 31:00 — 3:2. Дюшен — 17 (Марчмент, Сегин), 42:24 — 4:2. Овечкин — 9 (бол., Кузнецов, Строум), 58:00 — 4:3. Строум — 19 (Манта, Овечкин), 59:17 — 4:4. Харли — 12 (Робертсон, Дюшен), 63:27 — 5:4.

Вратари: Эттингер — Линдгрен (57:17 — 58:00, 58:47 — 59:17).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (11+15+8+1) — 26 (7+6+13+0).

Наши: Дадонов (11.09/0/-1) — Кузнецов (18.11/1/+2), Овечкин (19.32/4/-2).

27 января. Даллас. American Airlines Center.

Ситуация, когда команда вдрызг проиграла три гостевых матча подряд и ее капитан не может забить на протяжении восьми встреч, тянула на начало большого кризиса. От «Вашингтона» никто и не ждал фантастических результатов в нынешнем сезоне, но до текущего момента трех поражений подряд у «Кэпиталз» не было.

«Даллас» — один из реальных претендентов на Кубок Стэнли. В последнее время «Старз» не демонстрируют идеальной игры, несмотря на 7 побед в 10 матчах. Это не повод недооценивать их атакующий потенциал. Стоило хозяевам пропустить первыми, как они менее чем за полторы минуты забили дважды и вышли вперед.

На протяжении двух периодов «Даллас» владел ощутимым преимуществом и должен был решать все вопросы. «Кэпиталз» проявили чудеса изворотливости и цеплялись до последнего. При счете 2:4 в начале третьего периода «Вашингтон» завелся, не в первый раз доказав, что в нынешнем сезоне с ним надо считаться. Операция по собственному спасению получилась драматичной. Александр Овечкин отличным щелчком записал на свой счет 831-й гол в карьере, когда его команда в концовке третьего периода играла в формате «шесть на четыре».

И это было еще не все! Гости забили за 43 секунды до сирены и перевели встречу в овертайм. Овечкин снова приложил руку к голу, бросив от синей линии, а Дилан Строум разобрался на чужом пятачке. Один из арбитров дал свисток, развел руки и первоначально взятие ворот не засчитал. После активного вмешательства Овечкина, надавившего на судей своим авторитетом, те устроили совещание и пересмотрели решение. Видеоповтор убедил, что пересечение шайбой линии и свисток состоялись синхронно.

«Даллас» объективно более сильная и лучше укомплектованная качественными игроками команда, поэтому даже одно очко в матче стало для «Кэпиталз» хорошим результатом. В овертайме гости не использовали хороший момент, Овечкин не успел вернуться в оборону, и «Старз» забили. Но какая разница? Без усилий своего капитана «Вашингтон» проиграл бы еще в основное время.

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