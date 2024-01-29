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Овечкин вошел в пятерку самых медленных игроков сезона в НХЛ

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в пятерку самых медленных игроков сезона-2023/24 в НХЛ.

По данным портала JFreshHockey, россиянин оказался на вершине статистического рейтинга по наименьшему количеству ускорений в среднем за 60 минут, в результате которых хоккеист набрал устойчивую скорость свыше 32 км/ч.

Овечкин разгонялся 0,5 раза. Такой же показатель у Патрика Маруна («Миннесота») и Джеффа Скиннера («Баффало»).

Меньше всех ускорений в этом сезоне НХЛ сделали только Андрея Кузьменко («Ванкувер») — 0,3, и Кори Перри («Эдмонтон») — 0,0.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 44 матча и набрал 31 очко (9+22).

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