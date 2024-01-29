Футбол
ПСЖ потерял победу над Брестом: результаты матчей Лиги 1
Результаты матчей 19-го тура Лиги 1
Сегодня, 28 января, состоялось шесть матчей 19-го тура французской Лиги 1.
Чемпионат Франции — Лига 1
19 тур, 28 января
Монпелье — Лилль 0: 0
Клермон — Страсбур 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 — 34 Дион, 1:1 — 52 Николсон
Лорьян — Гавр 3:3 (1:1)
Голлы: 0:1 — 15 Сабби, 1:1 — 33 Луза, 2:1 — 51 Кари, 2:2 — 85 Аю, 3:2 — 90+2 Бамба, 3:3 — 90+4 Аю
<p style="text-align: center; "Реймс — Нант 0:0
Тулуза — Ланс 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 42 Коста, 0:2 — 55 Диуф
ПСЖ — Брест 2:2 (2:0)
Голы: 1:0 — 38 Асенсио, 2:0 – 45 Муани, 2:1 – 55 Камара, 2:2 – 80 Лаж