«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря голевой передаче Бучневича в овертайме

Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» дома обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев забросили Ник Ледди, Павел Бучневич и Джордан Кайру. У гостей отличились Адриан Кемпе, Джарет Андерсон-Долан и Филлип Дано.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Сент-Луиса» Брэйден Шенн с передачи Павла Бучневича.

«Сент-Луис» поднялся на восьмое место в таблице Западной конференции с 54 очками в 48 матчах. У «Лос-Анджелеса» 54 очка в 47 играх, «Кингз» идут седьмыми, опережая «Блюз» по дополнительным показателям.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Кемпе — 17 (Копитар, Лафферье), 4:06 — 0:1. Ледди — 3 (Кайру, Парэйко), 12:51 — 1:1. Андерсон-Долан — 1 (мен., Льюис, Гавриков), 25:39 — 1:2. Бучневич — 17 (бол., Перунович, Кайру), 26:34 — 2:2. Кайру — 14 (Перунович, Томас), 32:07 — 3:2. Дано — 10 (Мур, Даути), 38:44 — 3:3. Шенн — 13 (Бучневич), 61:04 — 4:3.

Вратари: Хофер — Риттих.

Штраф: 2 — 12.

Броски: 32 (10+13+7+2) — 33 (12+12+9+0).

Наши: Александров (9.10/2/-1), Бучневич (21.11/5/+3), Торопченко (13.03/1/0) — Гавриков (25.25/3/0).

28 января. Сент-Луис. Enterprise Center.

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