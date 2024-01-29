Футбол
Шевченко встретился с и. о. министра спорта Бедным и президентом НОК Гутцайтом
Президент УАФ Андрей Шевченко провел встречу с временным исполняющим обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным и президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
Руководители УАФ, Минмолодежьспорта и НОК обсудили сотрудничество по развитию футбола в стране.
Указано, что особое внимание было уделено организации тренировочных сборов и матчей сборных Украины в 2024 году, в том числе — подготовке к участию в Олимпиаде, которая летом состоится в Париже.