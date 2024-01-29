Шевченко встретился с и. о. министра спорта Бедным и президентом НОК Гутцайтом

Президент УАФ Андрей Шевченко провел встречу с временным исполняющим обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным и президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Руководители УАФ, Минмолодежьспорта и НОК обсудили сотрудничество по развитию футбола в стране.

Указано, что особое внимание было уделено организации тренировочных сборов и матчей сборных Украины в 2024 году, в том числе — подготовке к участию в Олимпиаде, которая летом состоится в Париже.

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