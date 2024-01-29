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Футбол

Тренер Брайтона — это новая цель Барселоны после заявления Хави

Испанский клуб хочет сотрудничать с Робертом Де Дзерби

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Барселона" начала искать нового тренера после заявления Хави Эрнандеса о том, что он покинет свой клуб в конце этого сезона.

    По информации Marca, испанский клуб заинтересовался тренером "Брайтона" Робертом Де Дзерби, с которым "Барселона" два года назад пыталась подписать контракт.

    Напомним, что "Ливерпуль" также рассматривает 44-летнего тренера как замену Юргену Клоппу в конце этого сезона.

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