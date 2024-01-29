Следить

Футбол

В Серии А побит антирекорд последних 63-ех лет по незабитым пенальти

Уже пять в туре, который даже не завершен

фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • 22-ой тур Серии А еще не завершен, но уже побил антирекорд последних 63-ех лет в одном из довольно важных компонентов. Речь о нереализованных пенальти.

    Как сообщает Football Italia, с начала текущего тура Высшего итальянского дивизиона команды не реализовали уже пять пенальти. В последний раз такое большое количество нереализованных 11-метровых было зафиксировано в 11-ом туре сезона 1960/61. Тогда ошибались "Ювентус", "Наполи", "Торино" и дважды "Лекко".

    На этот раз не реализовали Нико Гонсалес из "Фиорентины", Никола Крстович из "Лечче", Ондрей Дуда из "Эллас Верона", Оливье Жиру и Тео Эрнандес из "Милана". Причем удары Гонсалеса и Жиру вратари не просто отбивали, а брали в руки, удары Крстовича и Дуды были отбиты, а Эрнандес попал в стойку.

    Следует отметить, что все нереализованные пенальти в 22-ом туре сезона 2023/24 повлияли на результаты матчей. "Фиорентина" в итоге уступила "Интеру", "Лечче" — "Дженоа", "Верона" сыграла лишь вничью с "Фрозиноне", а "Милан" — с "Болоньей".

    22-ой тур завершится в понедельник матчем "Салернитана" — "Рома".

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Автоспорт

    WEC: В Aston Martin приступили к тестам будущего гиперкара

    Футбол

    «Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря голевой передаче Бучневича в овертайме

    Футбол

    В Серии А побит антирекорд последних 63-ех лет по незабитым пенальти

    Теннис

    Организаторы соревнований в Линце сообщили о причине отказа от участия в турнире Элины Свитолиной

    Футбол

    Жирона с Цыганковым и Довбиком одолела Сельту: результаты матчей 22 тура Ла-Лиги

    Автоспорт

    Дайтона: Победа Porsche Penske, экипаж Баттона – третий

    Баскетбол

    Янніс відсканував QR-код на безкоштовні курячі крильця після двох смазаних кидків з лінії від «Пеліканс»

    Бокс

    ВИДЕО. Хегай в Барселоне нокаутировал соперника из Испании в третьем раунде

    Футбол

    Маццарри о 0:0 с Лацио: Я очень доволен

    Теннис

    Манакор (М15). Кравченко выиграл первый одиночный титул ITF с 2020 года

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол