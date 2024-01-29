В Северной Америке новый секс-скандал. Звезде «Далласа» и бывшему партнеру Овечкина грозит 50 лет тюрьмы

Бывшему форварду клубов НХЛ грозит 50 лет тюрьмы за изнасилование

Майк Рибейро. Фото Global Look Press Майка Рибейро обвиняют в домогательствах.

Не успели все разобраться в новом повороте сексуального скандала с участием пятерых бывших игроков молодежной сборной Канады, как в Северной Америке всплыла еще одна не очень хорошая история. На этот раз под раздачу попала звезда «Далласа» середины нулевых.

Задайте себе вопрос: когда вы последний раз слышали имя Майка Рибейро? С тех пор, как канадец с португальскими корнями в 2017-м молча завершил игровую карьеру, он успел поработать два года юниорским тренером в Нэшвилле и практически не появлялся в публичном пространстве. К несчастью, повод напомнить о себе у него получился далеко не самым приятным.

Как сообщает новостное агентство KLTV, во вторник в техасском округе Франклин начался судебный процесс над бывшим энхаэловцем, которого обвиняют в нескольких эпизодах сексуальных домогательств. Во вступительном заявлении прокуроры сообщили, что 43-летний житель калифорнийского городка Фресно домогался до трех женщин во время совместного отдыха на озере Сайпресс-Спрингс 23 июня 2021 года.

Фото Global Look Press

По утверждению властей, потерпевшие впервые встретились с Рибейро в ресторане 21 июня недалеко от дома у озера, который спортсмен готовил к продаже. После знакомства две предполагаемые жертвы выразили заинтересованность в покупке особняка, и уже на следующий день подозреваемый пригласил обеих к себе домой. При этом сторона обвинения предоставила суду скриншот мессенджера, где подозреваемый уговаривал женщин посетить его жилище и пропустить «один стаканчик».

Как следует из протокола, все преступные эпизоды произошли, когда девушки находились на воде наедине с Рибейро. Сначала Майк попытался без согласия обнять управлявшую яхтой девушку, которая сразу же ударила его по руке.

Второе предполагаемое нападение, по словам прокуроров, произошло, когда хоккеист катался со второй жертвой на гидроцикле — во время прогулочной поездки он также пытался коснуться девушку ненадлежащим образом, не получив на то согласие. На следующий день Рибейро написал одной из жертв: «Привет, я знаю, что мы вчера были навеселе, но понятия не имею, что произошло».

Последняя предполагаемая попытка произошла, когда Майк рассекал на гидроцикле уже с другой женщиной, незнакомой с двумя первыми потерпевшими. По словам представителя штата, он пытался прикоснуться к ней, но получил удар локтем и просьбу не прикасаться к ней.

Фото Global Look Press

Проблемы Рибейро начались еще в юности

Что говорит сторона защиты? Адвокаты хоккеиста апеллируют тем, что потерпевшие долгое время не рассказывали никому об этих инцидентах, а первые две жертвы находились на яхте хоккеиста во время первого эпизода вместе и не пытались позвать кого-то на помощь. Вдобавок ко всему, по их мнению, медсестра, проводившая тест на сексуальное насилие над жертвами, не соблюдала протокол.

Теперь установить наличие вины Рибейро предстоит присяжным заседателям. Причем желающих принять участие в судебном разбирательстве оказалось так много, что отбор в коллегию пришлось проводить не в здании суда, а в холле городского аэропорта. И такое повышенное внимание к делу наталкивает на мысль, что граждане настроены не очень дружелюбно к форварду с далеко не самой чистой репутацией.

Великолепный плеймейкер и тонкий мастер, который точно не реализовал весь свой потенциал из-за нехоккейных проблем, заслужил репутацию говнюка уже на старте своего пути в НХЛ. Практически каждый хоккеист, выходивший на лед с креативным центром, отмечал, что тот может доставить шайбу тебе на крюк практически из любой точки площадки. Однако уживаться с ним в команде было нереально тяжело.

Первые проблемы Майка начались еще в «Монреале», который задрафтовал его во втором раунде в 1998-м. По собственному признанию, в Квебеке он знал только две вещи: хоккей и тусовки. Форвард в открытую мог закурить косяк марихуаны прямо по ходу выездного турне, вызывающе одевался, не вылезал из ночных клубов, несмотря на плотное расписание, опаздывал на собрания, выкуривал по пачке сигарет в день и позволял себе дерзить в общении с ветеранами — чего только стоит драка с капитаном «Канадиенс» Саку Койву, случившаяся на одной из тренировок. А еще — беспорядочно встречался с девушками:

«Когда я был на пике карьеры, когда я играл хорошо, то вел себя безответственно. Старался овладеть максимально возможным количеством девушек. Я занимался этим годами. Можно сказать, я вел двойную жизнь», — рассказывал игрок в интервью канадскому каналу TVA Sport, признав свою алкогольную зависимость.

Удивительно, что загулы и праздный образ жизни до поры до времени не мешали ему давать результат на льду. Особенно поражался этому факту Александр Овечкин: «Он играл в «Канадиенс», потом в «Нэшвилле» и потом у нас один год. Ко мне приезжают родители, делаем шашлыки. А Рибейро жил в пяти минутах. Я ему говорю: «Майки, приезжай к нам, шашлычки покушаем». Он отвечает: «Да-да, хорошо, заскочу на 5-10 минут, выпью пива и пойду домой». Приехал, открыл холодильник, взял бутылку «Саппоро» и начал курить. А у нас на следующий день игра. Я такой: «Нормально». На следующий день выходит — два забил, один отдал. Вот тебе, пожалуйста, сигареточка».

Фото Global Look Press

Превратил дом в притон

Мало что изменилось в жизни Рибейро и после переезда в «Даллас», где он провел лучшие годы карьеры. В Техасе его нередко видели «в дрова» в компании жены всего за день до игры, а местные полицейские сбились со счету, сколько раз его ловили за рулем пьяным. Не меньше собственных партнеров монреальского кутилу ненавидели и соперники, которых он выбешивал постоянными симуляциями и концертами перед судьями.

Окончательно хоккеист упал на дно, когда чуть позже достойной регуляркой не сумел убедить Джорджа Макфи дать ему длительную сделку с «Вашингтоном» (решение тогдашнего босса «Кэпс» публично не понимал даже Овечкин) и подписал четырехлетний контракт с «Аризоной», который оказался выкупленным всего через сезон.

Переехав в другой штат, его жена Тамара решила развестись с ним. Правда, уже через десять месяцев супруги снова сошлись и стали жить вместе. Недолгую разлуку с ней и детьми португальский канадец заливал алкоголем и закуривал всякой дрянью, превратив дом в притон: «Когда мы с сыном решили навестить его, то оказались в настоящей дыре. Майк выглядел очень плохо. Он страшно похудел. Я боялась, что это все может закончиться очень плохо», — рассказывала его жена в интервью.

Боязнь потерять семью и лишиться возможности видеться с детьми заставили Рибейро обратиться за помощью к лиге и пройти 45-дневную реабилитацию в одном из медицинских центров Аризоны. И в тот момент, когда «Койотис» отправили пьяного мастера на все четыре стороны, единственным менеджером, бросившим ему спасательный круг, стал Дэвид Пойл из «Нэшвилла».

Фото Global Look Press

Некогда бессменный босс «Предаторз» взял Рибейро для топ-6 на копеечный однолетний контракт с условием моментальной отправки на драфт отказов в случае первого же рецидива, и казалось, что опытный центр действительный позабыл старые проблемы. При жестком и требовательном Питере Лавиолетте он с 62 (15+47) очками стал вторым бомбардиром «Хищников» в регулярке и здорово отыграл в первом раунде, заслужив новое двухлетнее соглашение с кэпхитом 3,5 млн долларов.

Стоило Майку приглушить проблемы с алкоголем и наркотиками, как у него незадолго до старта плей-офф вылезла наружу другая слабость — к другим женщинам. В марте 2015-го он вновь угодил в скандал — девушка, работавшая в семье спортсмена в 2012 году няней, обвинила многодетного отца в сексуальных домогательствах, а его жену Тамару — в угрозах, потребовав от пары компенсацию морального ущерба размером 1 миллион долларов. Как утверждала жертва, хоккеист неоднократно позволял касаться ее сзади во время готовки, будучи пьяным, и однажды положил руку ей на колено, когда подвозил ее до дома.

Тогда Рибейро удалось урегулировать щепетильную ситуацию мировым соглашением, условия которого не разглашались, и заставить Пойла поверить в то, что слова няни были клеветой и грязным поклепом. Только, похоже, в этот раз дело обстоит куда серьезнее. Как сообщает Fox News, если присяжные признают экс-звезду «Далласа» виновным, то ему может грозить максимальное наказание в виде 50 лет лишения свободы.

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