Футбол
Агробизнес подпишет экснападника Черноморца
Агробизнес усилится нападающим
Нападающий Максим Войтиховский, который в этом месяце завершил трудовые отношения с Подольем, в ближайшее время станет игроком Агробизнеса.
Об этом сообщает Sport.ua.
В настоящее время футболист проходит сборы с командой из Волочиска.
В текущем сезоне Первой лиги 25-летний Войтиховский сыграл за Подолье 14 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Ранее он выступал за Днепр, молодежку Шахтера, Волынь и Черноморец.
Ранее сообщалось, что Гагун продолжит карьеру в Агробизнесе.