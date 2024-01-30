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Футбол

Агробизнес подпишет экснападника Черноморца

Агробизнес усилится нападающим

Нападающий Максим Войтиховский, который в этом месяце завершил трудовые отношения с Подольем, в ближайшее время станет игроком Агробизнеса.

Об этом сообщает Sport.ua.

В настоящее время футболист проходит сборы с командой из Волочиска.

В текущем сезоне Первой лиги 25-летний Войтиховский сыграл за Подолье 14 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Ранее он выступал за Днепр, молодежку Шахтера, Волынь и Черноморец.

Ранее сообщалось, что Гагун продолжит карьеру в Агробизнесе.

champion.com.ua

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