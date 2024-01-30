Американский журналист Эль-Башир: «Овечкин играет с травмой и никому не признается»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Американский журналист Тарик Эль-Башир заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин играет с травмой в этом сезоне.

«Все обеспокоены тем, что Овечкин не забивает. [Но] сейчас самое главное, чтобы он восстановился. Он никому не признается, что играет с травмой в течение некоторого времени. Также в этом сезоне Овечкин не очень здорово взаимодействует с Кузнецовым и Строумом», — цитирует Эль-Башира Monumental Sports Network.

Ранее 38-летний форвард вошел в пятерку самых медленных игроков сезона в НХЛ.

В этом сезоне регулярного чемпионата Овечкин провел 44 матча и набрал 31 очко (9+22).

Овечкин наконец-то забил! Спас «Вашингтон» в концовке двумя мощнейшими бросками

Источник