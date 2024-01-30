Футбол
Байер попытается арендовать Асенсио
Марко Асенсио может продолжить карьеру в Германии.
Испанский нападающий ПСЖ Марко Асенсио может сменить клубную прописку.
Об этом сообщает Bild.
В услугах испанца заинтересован Байер. Немцы хотят арендовать Марко с правом выкупа.
Напомним, под руководством Луиса Энрике в ПСЖ Асенсио отыграл всего 10 матчей, забив три гола и отдав три голевых передачи, поэтому во время зимнего трансферного окна снова встал вопрос его возможного трансфера. .
Напомним, Байер верит, что сможет сохранить Алонсо летом.