Байер попытается арендовать Асенсио

Марко Асенсио может продолжить карьеру в Германии.

Испанский нападающий ПСЖ Марко Асенсио может сменить клубную прописку.

Об этом сообщает Bild.

В услугах испанца заинтересован Байер. Немцы хотят арендовать Марко с правом выкупа.

Напомним, под руководством Луиса Энрике в ПСЖ Асенсио отыграл всего 10 матчей, забив три гола и отдав три голевых передачи, поэтому во время зимнего трансферного окна снова встал вопрос его возможного трансфера. .

Напомним, Байер верит, что сможет сохранить Алонсо летом.

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