Барселона планирует заработать на летних трансферах минимум 200 млн евро

Клуб намерен вырваться с финансовой ямы

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Летом "Барселона" планирует большую перестройку состава команды после ухода действующего наставника команды Хави. Каталонцы планируют собрать от будущих трансферов около 200 миллионов евро.

Как сообщает Sport.es, руководство "блауграны" намерено продать нескольких игроков. Первыми жертвами кадровых перестановок станут игроки, у которых истекают контракты. В частности, Серхи Роберто и Маркос Алонсо. Среди игроков атакующей линии главным кандидатом на продажу является Рафинья. Также ожидается уход одного или двух защитников.

Отмечается, что, несмотря на финансовые проблемы, спортивный директор каталонцев Деку планирует оставить в команде двух своих соотечественников, которые находятся в клубе на правах аренды — Жоао Канселу и Жоао Феликс.

Напомним, что долги "Барселоны" перед другими клубами за трансферы составляют более 207 миллионов евро. Сумма краткосрочного долга, который должен быть выплачен в этом сезоне – €89 млн, долгосрочного – €118 млн.

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