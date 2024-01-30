<img title="Черноморец подписал боснийского защитника" src="/wp-content/uploads/2024/01/0cab5b3638c20931954e75671ba8d6d4.jpg" alt="Черноморец подписал боснийского защитника" Черноморец подписал контракт с 22-летним центральным боснийским защитником Владимиром Арсичем.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Информацию о контракте клуб не дает, но Transfermarkt пишет о том, что центрбек пришел в одесский клуб на правах свободного агента и до конца текущего сезона.

Арсич — высокорослый футболист (192 см), играет на позиции центрального защитника, в усилении которой одесситы как раз нуждаются.

Последние полтора сезона футболист выступал в чемпионате Дании за клуб Вайле, а до этого играл в родной Боснии за ФК Крупа, Леотар (Требиньо), ГОШК (Габела) и Борац (U-19) из Баня-Луки.

Ранее определился соперник Черноморца в полуфинале Кубка Украины.

champion.com.ua