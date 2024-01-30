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Футбол

Де Росси — про игру с Салернитаной: Если будем так медленно владеть мячом — проиграем много матчей

Новый наставник римлян раскритиковал выступление команды

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал игру "джаллоросси" после вчерашнего матча против "Салернитаны" (1:2).

    "Я сказал ребятам то же, что сказал после игры с "Вероной". Если мы будем так медленно владеть мячом, и не бить по воротам соперника – мы проигрываем много игр. Нужно поработать, чтобы понять те моменты, над которыми надо работать .

    Если мы сможем доминировать и находить моменты для обострения – остановить нас будет непросто. Нужно лучше понимать, когда нужно обострить, а когда лучше сыграть надежнее.

    Лукаку? В первом тайме он был единственным, кто давал нам глубину. Мы недостаточно часто играли на него. Они играли с тремя центральными защитниками, и у него не было места, но мне нравится дух, который он показал.

    Я не люблю говорить о персоналиях, многие игроки отдали на поле все. Но скажу о Пеллегрини – он невероятный капитан, он поразил меня своей зрелостью на поле», – цитирует Де Росси DAZN.

    www.ua-football.com

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