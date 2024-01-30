Финский Овечкин покатился по наклонной в 25 лет. Конфликты, проблема с дисциплиной, компьютерные игры

Форвард Патрик Лайне пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Патрик Лайне. Фото Global Look Press Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне пройдет программу помощи игрокам НХЛ.

Какой представлялась карьера Патрика Лайне после выбора под вторым номером драфта-2016? Юный талант заслужил повышенное внимание за доминирование на ЮЧМ и МЧМ, когда финны выиграли серебро и золото. За шикарный бросок форварда прозвали новым Александром Овечкиным. В первом сезоне за «Виннипег» он подтвердил снайперские навыки. За 73 матча Лайне наколотил 36 голов и показал седьмой результат в лиге. Очень близко по шайбам закончили регулярку первый (Остон Мэттьюс) и второй номера драфта. Во втором сезоне Патрик даже обогнал в снайперском топе американца из «Торонто», а уступил только Овечкину.

Прошло шесть лет, и мы видим, как противоположно складываются карьеры талантливых нападающих. Мэттьюс — одна из главных звезд лиги и сейчас идет за третьим «Морисом Ришаром Трофи». А Лайне — головная боль для руководства «Коламбуса».

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Обращение в программу помощи

Обращение в программу помощи игрокам НХЛ, о чем объявили 28 января, — новое испытание в карьере финского снайпера. Патрик неважно начал сезон-2023/24. Наставник «Коламбуса» Паскаль Винсент нередко усаживал капризного финна в запас по ходу игр. Матч с «Калгари» Лайне пропустил по решению тренера. Сам нападающий назвал эту ситуацию «самым постыдным моментом карьеры». В середине декабря Патрик сломал ключицу. На восстановление форварду отводили около шести недель, но после информации о включении в программу помощи возвращение Лайне в состав может затянуться.

Фото Global Look Press

Организация, которая взяла Патрика под опеку, в нынешнем сезоне пользуется особой популярностью среди топ-игроков. В середине января в нее вступил нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Как и в случае с россиянином, клуб не раскрыл причины проблем Лайне. Сам финн выступил с завуалированным заявлением и отметил, что хочет уделить внимание психическому здоровью и благополучию. Загадочная формулировка может скрывать разные причины — разбираться в них не считаю нужным, оставим это коллегам из Финляндии и штата Огайо.

Одно время говорили, что Лайне мешают сосредоточиться на хоккее компьютерные игры. На выезды форвард брал с собой приставку и проводил свободное время с джойстиком в руках. В январе 2020 года Патрик признавался, что раньше мог играть по 12 часов, но теперь взялся за ум, изменил образ жизни и тратит на игры «часок-другой». Лайне в апреле исполнится только 26 лет, хотя, если вспомнить, какой путь прошел форвард за карьеру в НХЛ и сколько пережил конфликтов, кажется, что Патрик гораздо старше. Впереди полно времени, чтобы перезагрузиться и оставить неприятности в прошлом. Но для этого надо поставить голову на место и сосредоточиться на хоккее.

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Неоправданные ожидания

Патрику не повезло встретить на хоккейном пути тренера-воспитателя, который выбил бы из финна всю дурь. Интеллигентный Пол Морис в «Виннипеге» не смог слепить из Лайне стабильного снайпера. В конце концов Патрик стал обузой для «Джетс». Некоторые лидеры команды не хотели играть с финном в одном звене. С детских лет нападающий переживал о незабитых голах. Иногда казалось, что победы команды волновали игрока меньше, чем личная статистика. Жадность до шайб — хорошо для форварда, но только если она не переходит приличные рамки. В «Виннипеге» Лайне открыто конфликтовал с некоторыми партнерами. Позволял себе публично критиковать тренера, игроков, с которыми входил в звене, и хотел сменить клуб.

«Виннипег» все-таки обменял финского скандалиста в сезоне-2020/21. Лайне перешел в перестроечный «Коламбус». И с требовательным Джоном Тортореллой ожидаемо не сработался. Заиграла старая пластинка о конфликтах в раздевалке и недовольстве главным тренером. В игре Патрик полагался на убойный бросок, а в остальных компонентах (игра без шайбы, возвраты в оборону, позиционные действия) почти не прогрессировал. Воспитания Тортореллы закончились с первым же сезоном в «Блю Джэкетс». На радость Лайне клуб не предложил контракт строгому тренеру. Хотя, вероятно, если бы Патрик прислушался к старине Джону, то вырос бы в большую звезду лиги. Тортс не признавал авторитетов, не обращал внимания не регалии и контракты, а спрашивал с каждого хоккеиста по заслугам.

Фото Global Look Press

С Брэдом Ларсеном, который сменил Тортореллу, финн выдал два сезона с графиком «очко за матч». От второго номера драфта явно ждали большего, особенно по части голов. Разочарования от Лайне накапливались, как снежный ком. Когда игрок не сработался с одним тренером — это еще нормально. Можно не сойтись характерами, разойтись во взглядах или поссориться на ровном месте. С двумя — еще терпимо, но уже настораживает. А когда молодой хоккеист сменил два клуба, поработал с разными тренерами, но так и не заиграл на стабильно высоком уровне, вопросы возникают только к самому Патрику.

Авансы, выданные по юниорскому и молодежному хоккею, Лайне не оправдал. Никакого наследника Овечкина и нового Теему Селянне из конфликтного финна не получилось. Теперь форвард докатился до программы помощи игрокам НХЛ. Поддержка профессионалов может помочь перезагрузиться, но, в первую очередь, Патрику нужно самому одуматься, куда катится карьера. 25 лет — подходящий возраст для перезагрузки и начала новой жизни.

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