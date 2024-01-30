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Футбол

Гвардиола: Если Барселона мне позвонит — я поеду туда. Это мой клуб

Сенсационное заявление Пепа

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на пресс-конференции на вопрос о возможном возвращении на тренерский мостик "Барселоны" после новости об уходе Хави со своего поста после окончания сезона.

    "Да, это возможно. Я могу тренировать "Сити", кого угодно… Но если меня позовёт по телефону "Барселона" — я бы поехал туда. Это мой клуб", — сказал коуч "горожан".

    Напомним, что контракт Гвардиолы с Манчестер Сити действует до лета 2025 года. Испанский специалист работал в каталонском клубе с 2008 по 2012 годы. Во главе "блауграны" он завоевал 14 титулов.

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