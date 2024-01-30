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Футбол

КАН-2023. Действующий чемпион Сенегал вылетел в серии пенальти от Кот-д’Ивуара

Неожиданность на Кубке африканских наций

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор — невідомий

    • Сборная Кот-д’Ивуара вскочила на последнюю ступеньку уходящего поезда, попав в 1/8 Кубка африканских наций. Хозяева турнира стали “худшими из лучших” в зачете третьих команд турнира, во многом “слонам” помогло драматическое фиаско Ганы. Однако впереди не было ничего хорошего – матч против Сенегала, действующего обладателя Кубка Африки, единственной команды, которая выиграла все матчи в группе.

    Кот-д’Ивуар постарался сделать выводы после удручающего группового турнира. Главный тренер Жан-Луи Гассе был отправлен в отставку, должность и.о. получил бывший футболист национальной команды Эмерс Фаэ. Просто избежать провала было бы хорошо.

    Но все получилось еще лучше. Сенегал открыл счет уже на четвертой минуте – Мане продрался по флангу, прострелил в центр, а там красиво в одно касание пробил Хабиб Диалло. Однако на “львов теранги” ранний гол подействовал уж слишком успокаивающе.

    Кот-д’Ивуар долгое время ничего не мог с этим делать, пока в середине второго тайма не была обновлена линия атаки. И уже всеми забытый Николя Пепе напомнил, почему “Арсенал” в свое время заплатил за него 80 млн евро. Вингер “слонов” удачно открылся на фланге, вошел в штрафную, и воспользовался неудачным выходом Менди из ворот. С точки гол хладнокровно забил Франк Кессье.

    После долгого и нервного овертайма команды пробивали пенальти. У Сенегала промахнулся центрбек Ньякате, а все игроки сборной Кот-д’Ивуара пробивали точно.

    В четвертьфинале Кот-д’Ивуар сыграет с победителем пары Буркина-Фасо – Мали. У Африки будет новый чемпион.

    Кубок африканский наций, 1/8 финала

    Сенегал – Кот-д’Ивуар 1:1, пен. 4:5

    Голы: Хабиб Диалло 4 – Кессье 86 (пен.)

    Сенегал: Менди – Кулибали, Абду Диалло (Дьенг 118), Ньякате – Диатта, Пепе Матар Сарр, Камара (Гейе 87), Якобс – Исмаила Сарр (Ндиайе 96), Хабиб Диалло (Джексон 67), Мане

    Кот-д’Ивуар: Яхья Фофана – Конан, Ндика, Куссуну (Синго 116), Орье – Секо Фофана (Куаме 79), Сери, Сангаре (Кессье 73) – Градель (Адингра 64), Крассо (Аллер 72), Диакате (Пепе 65)

    Предупреждения: Мане 9, Диалло 59, Камара 72, Менди 84 – Куаме 82, Сери 90, Орье 95

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