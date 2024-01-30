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Футбол

На Australian Open — 2024 установлен рекорд посещаемости среди всех турниров серии Большого шлема

Более 1 миллиона зрителей

instagram.com/australianopen

    • Открытый чемпионат Австралии — 2024 установил выдающееся достижение, став самым посещаемым среди всех турниров серии "Большого шлема". В этом году на игры основной сетки пришли 1 020 763 зрителя, сообщает The Age.

    Наивысшая посещаемость была достигнута в седьмой день соревнований (20 января). Она составила 93 723 человека (однако это меньше 94 854 зрителей, посетивших "Мельбурн-Парк" 21 января прошлого года).

    Australian Open — 2024 превзошёл достижение US Open — 2023 (957 287) и стал первым в истории ТБШ, преодолевшим отметку в 1 000 000 зрителей.

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