Футбол
На Australian Open — 2024 установлен рекорд посещаемости среди всех турниров серии Большого шлема
Более 1 миллиона зрителей
instagram.com/australianopen
Открытый чемпионат Австралии — 2024 установил выдающееся достижение, став самым посещаемым среди всех турниров серии "Большого шлема". В этом году на игры основной сетки пришли 1 020 763 зрителя, сообщает The Age.
Наивысшая посещаемость была достигнута в седьмой день соревнований (20 января). Она составила 93 723 человека (однако это меньше 94 854 зрителей, посетивших "Мельбурн-Парк" 21 января прошлого года).
Australian Open — 2024 превзошёл достижение US Open — 2023 (957 287) и стал первым в истории ТБШ, преодолевшим отметку в 1 000 000 зрителей.