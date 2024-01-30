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Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

«Канониры» все еще с мнением о чемпионстве

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Английская Премьер-лига, 22 тур

    30 января, 21:30. "Сити Граунд" (Ноттингем)

    Главный арбитр: Саймон Хупер

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    В эфире

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Трансляція матчу Ноттінгем Форест — Арсенал Смотреть трансляцию

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    Содержание

  • Новости Ноттингем Форест
  • Новости Арсенала
  • Последние пять матчей Ноттингем Форест и Арсенала
  • Последние пять личных встреч между командами
  • Турнирная таблица чемпионата Англии
  • Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Арсенал
  • Прогноз матча Ноттингем Форест – Арсенал от UA-Football

    • Встреча команд из разных частей турнирной таблицы с противоположными задачами. "Ноттингем Форест" находится в нескольких очках от зоны вылета, в то же время "Арсенал" до сих пор борется за чемпионство. Сегодня оба коллектива могут улучшить свое положение.

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

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    Новости Ноттингем Форест

    "Лесники" второй сезон подряд плетутся внизу турнирной таблицы. В настоящее время "Ноттингем" находится на 16 месте АПЛ. К зоне вылета – четыре очка, да еще и у "Лутона" матч в запасе. И между этими командами, кстати, “Эвертон”, с которого уже сняли 10 зачетных пунктов. Так что ситуация явно не самая лучшая.

    Параллельно подопечные Нуну Эшпириту Санту продолжают борьбу в Кубке Англии. Недавний матч против "Бристоль Сити" завершился нулями на табло. Переигрывание в пользу не пойдет, однако от него никуда не деться. Поэтому в период с 26 января по 10 февраля команда проведет пять встреч. И второй матч – против "Арсенала". По крайней мере, "Ноттингем" недавно выигрывал сразу МЮ и "Ньюкасл", поэтому на "топа" может быть другой настрой.

    А с другой стороны "Ноттингем" в предыдущем туре уступил "Брентфорду". Пока Нуну Эшпириту Санту не может обрести стабильности, хотя и прогресс у команды после его прихода есть.

    Кадры хозяев

    Много потерь у "лесников". Из-за Кубка Африки сегодня не сыграют сразу шесть футболистов: Орье, Боли, Куятэ, Ниакате, Сангаре и Айна. К тому же есть травмированные: Авонии и Фелипе, а Ориги и Эланга – под вопросом. Не сыграет и Тавареш из-за условий аренды с "канонирами".

    Новости Арсенала

    А вот у лондонцев последние результаты построены наоборот. В крайнем матче они разбили "Кристал Пэлас" со счетом 5:0. Забили все, что до этого не смогли. А до этого за три поединка подопечные Артеты отличились всего один раз и абсолютно у всех проиграли. И уступили, как считают те же "британские эксперты" из-за Александра Зинченко. Да, даже когда его не было на поле.

    В том числе "Арсенал" вылетел из Кубка Англии, уступив "Ливерпулю". Это плюс для Артеты. Его команда уже уступает в АПЛ лидеру (тем же "мерсисайдцам") пятью очками. Такой отрыв можно еще наверстать. Отсутствие дополнительного бремени в виде кубковых английских турниров должно в этом помочь. Остается распределить силы на Лигу чемпионов и внутренний чемпионат.

    Кстати, в предыдущем матче Зинченко вернулся после травмы и сыграл в нужном для Артеты стиле. Все же Александр не защитник, и ему тяжело играть в обороне. А вот когда команда атакует – пожалуйста. Он приносит только пользу. Когда-то, возможно, один из братьев Невиллов это поймет.

    Кадры гостей

    У "канониров" также есть потери из-за международных турниров: Томиясу и Эльнени. Кроме этого травмированы Виейра, Тимбер и Партей. Также под вопросом Райс. Он не доиграл до конца предыдущий матч, но может вернуться сегодня.

    Последние пять матчей Ноттингем Форест и Арсенала

    Последние пять встреч хозяев

  • 26.01. Бристоль Сити – Ноттингем Форест 0:0 (Кубок Англии)
  • 20.01. Брентфорд – Ноттингем Форест 3:2 (Кубок Англии)
  • 17.01. Блэкпул – Ноттингем Форест 2:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
  • 07.01. Ноттингем Форест – Блэкпул 2:2 (Кубок Англии)
  • 30.12. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1 (Кубок Англии)

    • Последние пять встреч гостей

  • 20.01. Арсенал – Кристал Пэлас 5:0 (Кубок Англии)
  • 07.01. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (Кубок Англии)
  • 31.12. Фулхэм – Арсенал 2:1 (Кубок Англии)
  • 28.12. Арсенал – Вест Хэм 0:2 (АПЛ)
  • 23.12. Ливерпуль – Арсенал 1:1 (АПЛ)

    • Последние пять личных встреч между командами

    12.08.23. Арсенал – Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)

    20.05.23. Ноттингем Форест – Арсенал 1:0 (АПЛ)

    30.10.22. Арсенал – Ноттингем Форест 5:0 (АПЛ)

    09.01.22. Ноттингем Форест – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)

    24.09.19. Арсенал – Ноттингем Форест 5:0 (Кубок лиги)

    Турнирная таблица чемпионата Англии

    # КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

    1

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Ливерпуль 21 14 6 1 47 — 18 48 2

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Манчестер Сити 20 13 4 3 48 — 23 43 3

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Арсенал 21 13 4 4 42 — 20 43 4

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Астон Вилла 21 13 4 4 43 — 27 43 5

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Тоттенхэм 21 12 4 5 44 — 31 40 6

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Вест Хэм Юнайтед 21 10 5 6 35 — 32 35 7

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Брайтон 21 8 8 5 38 — 33 32 8

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Манчестер Юнайтед 21 10 2 9 24 — 29 32 9

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Челси 21 9 4 8 35 — 31 31 10

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Ньюкасл 21 9 2 10 41 — 32 29 11

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Вулверхэмптон 21 8 5 8 30 — 31 29 12

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Борнмут 20 7 4 9 28 — 39 25 13

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Фулхэм 21 7 3 11 28 — 36 24 14

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Брентфорд 20 6 4 10 29 — 33 22 15

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Кристал Пэлас 21 5 6 10 22 — 34 21 16

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Ноттингем Форест 21 5 5 11 26 — 38 20 17

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Эвертон* 21 8 3 10 24 — 28 17 18

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Лутон Тау 20 4 4 12 24 — 38 16 19

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Бернли 21 3 3 15 21 — 42 12 20

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    Шеффилд Юнайтед 21 2 4 15 17 — 51 10

    *С команды Эвертон снято 10 очков.

    Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Арсенал

    Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

    8.30 4.95 1.42 Узнать больше

    Прогноз матча Ноттингем Форест – Арсенал от UA-Football

    “Лесники” постепенно поднимаются со дна. Но пока им тяжело будет противостоять "канонирам", несмотря на то, что совсем недавно они победили двух претендентов на Лигу чемпионов. Не хватает Нуну Эшпириту состава, ведь многие футболисты сейчас вне игры клуба. У "Арсенала" потерь поменьше, да и команда индивидуально сильнее. Прогноз: Победа “Арсенала” с разницей в два или более мячей (КФ 2,15).

    www.ua-football.com

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