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Футбол

Официально: Защитник Ноттингема Фореста присоединился к Копенгагену

Соглашение действует до конца этого сезона

transfermarkt

    • Защитник "Ноттингем Фореста" Скотт Маккенна присоединился к "Копенгагену".

    Контракт аренды игрока рассчитан до конца этого сезона.

    "Я считаю это отличная возможность для меня. "Копенгаген" — невероятный клуб, который всегда борется за титулы. А также он фантастически демонстрирует себя на международном уровне", — сказал Скотт

    27-летний Маккенна присоединился к "Ноттингем Форест" из "Абердина" в 2020 году и провел более 100 игр за клуб.

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