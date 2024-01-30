Овечкин и Кузьменко попали в пятерку самых медленных хоккеистов сезона в НХЛ

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Российские нападающие Александр Овечкин («Вашингтон») и Андрей Кузьменко («Ванкувер») попали в пятерку самых медленных хоккеистов сезона-2023/24 в НХЛ по версии портала JFreshHockey.

Рейтинг составлен согласно количеству ускорений в среднем за 60 минут, в результате которых хоккеист набрал скорость выше 32 километров в час.

Самым медленным игроком лиги по этому показателю стал форвард «Эдмонтона» Кори Перри, не совершивший ни одного ускорения. Кузьменко идет вторым в рейтинге (0,3 ускорения за матч).

Третье место разделили Джефф Скиннер («Баффало»), Александр Овечкин и Патрик Марун («Миннесота») — все трое выполняют по 0,5 ускорения в среднем за игру.

Среди россиян в список 100 самых быстрых игроков НХЛ попали Егор Чинахов («Коламбус», 15,0 ускорения за матч, 11-е место), Алексей Торопченко («Сент-Луис», 13,2, 23-е место), Евгений Дадонов («Даллас», 9,3, 55-е место) и Валерий Ничушкин («Колорадо», 7,7, 96-е место).

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