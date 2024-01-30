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Футбол

Рома арендовала защитника РБ Лейпцига

Контракт действует до конца этого сезона

twitter.com/FabrizioRomano

    • Итальянская "Рома" подписала защитника "РБ Лейпцига" Анхелиньо.

    Заключенный договор аренды футболиста рассчитан до конца этого сезона и имеет опцию выкупа игрока. Стоимость трансфера составляет 8 миллионов евро.

    Анхелиньо присоединился к "РБ Лейпцига" из "Манчестер Сити" в 2021 году. В этом сезоне сыграл за "Галатасарай", как арендованный игрок, 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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