Самые популярные спортивные события в 2023 году: на MEGOGO три рекорда по просмотрам

Медиасервис MEGOGO делится рейтингом самых популярных спортивных событий года по количеству просмотров. Событием года стал матч Украина — Италия в квалификации Евро-2024, состоявшегося в ноябре. Победа гарантировала нашей сборной прямой билет на турнир в Германии. К сожалению, игра закончилась нулевой ничьей — но у команды Сергея Реброва еще есть шансы попасть на Евро из-за плей-офф в марте. Эти матчи также можно будет посмотреть эксклюзивно на MEGOGO.

Второе место заняла эксклюзивная трансляция боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Украинец, проводивший защиту титулов WBA/WBO/IBO/IBF в тяжелом весе, нокаутировал британца в 9 раунде. Дюбуа не помог даже запретный удар ниже пояса в 5 раунде — Усик возобновился и уверенно довел дело до конца.

2023 год также подарил рекордные просмотры в истории медиасервиса в трех категориях:

финал Лиги чемпионов: Манчестер Сити — Интер;

испанское Эль Классико: Барселона — Реал Мадрид;

матч украинской команды в еврокубках: Барселона — Шахтер.

А так выглядит весь топ-10:

Квалификация Евро-2024. Украина – mdash; Италия. Бокс. Александр Усик — Даниэль Дюбуа. Лига чемпионов УЕФА. Финал. Манчестер Сити — Интер. Лига чемпионов УЕФА. Барселона — Шахтер. Лига чемпионов УЕФА. Манчестер Сити — Реал. Лига чемпионов УЕФА. Шахтер – mdash; Барселона. Квалификация Евро-2024. Италия — Украина. Квалификация Евро-2024. Украина – mdash; Англия. Ла Лига. Барселона — Реал Мадрид. Лига чемпионов УЕФА. Порту — Шахтер.

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