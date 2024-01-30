Футбол
Самые популярные спортивные события в 2023 году: на MEGOGO три рекорда по просмотрам
Медиасервис MEGOGO делится рейтингом самых популярных спортивных событий года по количеству просмотров. Событием года стал матч Украина — Италия в квалификации Евро-2024, состоявшегося в ноябре. Победа гарантировала нашей сборной прямой билет на турнир в Германии. К сожалению, игра закончилась нулевой ничьей — но у команды Сергея Реброва еще есть шансы попасть на Евро из-за плей-офф в марте. Эти матчи также можно будет посмотреть эксклюзивно на MEGOGO.
Второе место заняла эксклюзивная трансляция боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Украинец, проводивший защиту титулов WBA/WBO/IBO/IBF в тяжелом весе, нокаутировал британца в 9 раунде. Дюбуа не помог даже запретный удар ниже пояса в 5 раунде — Усик возобновился и уверенно довел дело до конца.
2023 год также подарил рекордные просмотры в истории медиасервиса в трех категориях:
А так выглядит весь топ-10:
- Квалификация Евро-2024. Украина – mdash; Италия.
- Бокс. Александр Усик — Даниэль Дюбуа. Лига чемпионов УЕФА. Финал. Манчестер Сити — Интер. Лига чемпионов УЕФА. Барселона — Шахтер.
- Лига чемпионов УЕФА. Манчестер Сити — Реал.
- Лига чемпионов УЕФА. Шахтер – mdash; Барселона.
- Квалификация Евро-2024. Италия — Украина.
- Квалификация Евро-2024. Украина – mdash; Англия.
- Ла Лига. Барселона — Реал Мадрид.
- Лига чемпионов УЕФА. Порту — Шахтер.