Футбол
Шахтер просмотрит гамбийского вундеркинда
18-летний нападающий может перейти в Шахтер
18-летний гамбийский нападающий Мухаммед Канте будет на недельном просмотре в Шахтере.
Об этом сообщает The Nerve Africa.
Канте называют одним из наиболее многообещающих молодых талантов Гамбии. В недавно проведенных восьми официальных поединках за первую команду «Вагаду» нападающий отличился четырьмя забитыми мячами, чем привлек внимание многих скаутов.
Благодаря своим успешным выступлениям Канте получит возможность проявить себя в Шахтере и надеется остаться в Европе, подписав профессиональный контракт с «горняками».
Правда, источник не раскрывает данных о том, будет ли Мухаммед Канте работать с первой командой «горняков», пройдет ли просмотр в молодежке, которая сейчас также тренируется в Турции.
Раньше Колос арендовал полузащитника Шахтера.