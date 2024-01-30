Шахтер просмотрит гамбийского вундеркинда

18-летний нападающий может перейти в Шахтер

18-летний гамбийский нападающий Мухаммед Канте будет на недельном просмотре в Шахтере.

Об этом сообщает The Nerve Africa.

Канте называют одним из наиболее многообещающих молодых талантов Гамбии. В недавно проведенных восьми официальных поединках за первую команду «Вагаду» нападающий отличился четырьмя забитыми мячами, чем привлек внимание многих скаутов.

Благодаря своим успешным выступлениям Канте получит возможность проявить себя в Шахтере и надеется остаться в Европе, подписав профессиональный контракт с «горняками».

Правда, источник не раскрывает данных о том, будет ли Мухаммед Канте работать с первой командой «горняков», пройдет ли просмотр в молодежке, которая сейчас также тренируется в Турции.

Раньше Колос арендовал полузащитника Шахтера.

champion.com.ua