<img title="Юношеская лига УЕФА изменит формат со следующего сезона" src="/wp-content/uploads/2024/01/36c04036649d91d43bf585dca4868405.png" alt="Юношеская лига УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА утвердил формат Юношеской лиги УЕФА, который вступит в силу с сезона-2024/2025.

Об этом сообщает сайт УАФ.

Квалификация

Турнир будет адаптирован к новому формату главных клубных соревнований УЕФА — в нем примут участие 36 юношеских команд, представляющих клубы основного турнира Лиги чемпионов УЕФА-2024/2025 (Путь Лиги чемпионов). Путь чемпионов стран реформируют таким образом, что в него будут включены победители юношеских чемпионатов всех ассоциаций УЕФА (в настоящее время в турнире принимают участие только 32 лучших ассоциации).

Если клуб попал в турнир по Пути Лиги чемпионов и Пути чемпионов стран, он автоматически будет отправлен в Путь Лиги чемпионов. Освободившееся место в Пути чемпионов стран займет обладатель второго места соответствующего первенства.

Победитель Юношеской лиги УЕФА автоматически попадает в Путь чемпионов стран, если он не квалифицировался в турнир через Путь Лиги чемпионов.

Начальные этапы

Этап Лиги будет отражать ту же стадию Лиги чемпионов, но будет ограничиваться первыми шестью игровыми днями (три матча дома и три на выезде).

Турнир в Пути чемпионов стран будет состоять из трех раундов по системе плей-офф с двухматчевыми противостояниями (дома и в гостях). Клубы по ассоциациям с высоким рейтингом начнут турнир со второго раунда.

Плей-офф

По завершении упомянутых раундов, начиная со стадии 1/16 финала, будет проведен плей-офф. Победитель каждого противостояния будет определяться по итогам одного матча. Клубы с рейтингом 1-6 (Путь Лиги чемпионов) в 1/16 финала сыграют с клубами, которые находятся в рейтинге на 17-22 местах. Клубы с рейтингом 7&16 в 1/16 финала встретятся с командами, прошедшими отбор в Пути чемпионов стран.

Клубы с рейтингом 23 и ниже в Пути Лиги чемпионов покинут турнир, как и проигравшие в стыковых матчах Пути чемпионов стран. Турнир завершится финальной стадией с участием четырех команд (полуфиналы и финал), которая будет сыграна на нейтральном поле.

Пары 1/8-й, 1/4-й и 1/2 финала будут определены жеребьевкой.

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