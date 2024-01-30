В НХЛ может появиться клуб из Юты. Когда в лиге появится 33-й клуб и хватит ли на него игроков

В НХЛ может появиться клуб из Юты

Кроме баскетбольного клуба скоро в штате Юта появится и хоккейная команда из НХЛ. Фото USA TODAY Sports, Global Look Press Что ждет хоккей в олимпийском Солт-Лейк Сити?

В последние несколько лет 45-летний миллиардер и основатель софт-гиганта Qualtrics Райан Смит напоминает Таноса из киновселенной «Марвел». Только вместо камней бесконечности бизнесмен принялся активно собирать в одну перчатку профессиональные клубы из Юты, где он живет не первый год. В 2020-м он выкупил у Ларри Миллера бывший клуб Андрея Кириленко «Юту Джаз» из НБА и бейсбольных «Бииз» из MLB, а двумя годами позже стал мажоритарным владельцем футбольного «Реал Солт-Лейк Сити», выступающего в МЛС. Теперь же богатый американец одержим идеей как можно скорее получить клуб НХЛ.

В прошлый четверг принадлежащая ему Smith Entertainment Group, объединяющая все спортивные активы, обратилась к НХЛ с просьбой начать процесс расширения с целью появления команды в Солт-Лейк Сити. Более того, начать свой путь в лиге безымянный проект готов чуть ли не в следующем сезоне.

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«SEG предвидит ближайшее будущее, в котором НХЛ будет процветать в Юте, и мы на 100 процентов сосредоточены на том, чтобы это произошло как можно скорее. Мы увлечены спортом и развлечениями в штате и стремимся предоставить премиальные спортивные и развлекательные впечатления жителям Юты и гостям со всего мира. Мы готовы вступить в НХЛ и уверены, что усилия всех сторон на постоянной основе принесут в наш штат одну из самых захватывающих и динамичных лиг в мире», — говорится в заявлении компании за авторством ее главы.

Интересно, что в своем пресс-релизе группа особенно акцентировала внимание на приоритетном желании создать франшизу с нуля через драфт расширения, а не покупать готовую и неприкаянную «Аризону», которая уже много лет бултыхается по штату.

«НХЛ ценит интерес, проявленный Smith Entertainment Group к приходу хоккея в Юту. Мы были впечатлены приверженностью супругов Райана и Эшли Смит своему сообществу, а также видением штата не только как хоккейного рынка, но и как прекрасного места для спорта и развлечений. Юта — многообещающий рынок, и мы с нетерпением ждем продолжения наших обсуждений», — ответила НХЛ Смиту, заявив, что обсуждала с бизнесменом идею расширения в Солт-Лейк в течение двух лет.

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Что же может предложить Беттмэну бизнесмен? На первый взгляд, у Юты вполне благодатная, пусть и не выдающаяся для хоккея почва. В агломерации олимпийского Солт-Лейк есть 3,5 миллиона населения — причем преимущественно белого (86%), что немаловажно для энхаэловского продукта. Например, «Джаз», несмотря на отсутствие больших результатов и текущую перестройку, стабильно входит в топ-15 клубов НБА по посещаемости. А вот медиарынок в сравнении с командами из других регионов выглядит скромно — по данным агрегатора Nielsen, по этому показателю столица штата занимает всего 27-е место в США. Эта цифра выглядит некритично, учитывая наличие в НХЛ клубов из Баффало и Коламбуса, но куда менее привлекательно в сравнении с претендентами из Атланты и Хьюстона.

Не добавляет баллов Юте отсутствие в штате больших хоккейных традиций. В промежуток с 1984-го по 1994-й в почившей ИХЛ штат представляли «Голден Иглз», дважды становившиеся ее чемпионом. А начиная c 2001 года профессиональный хоккей в столице представлен «Гриззлиз», которые выступают в захолустной Лиге Восточного побережья. И похвастаться посещаемостью «Мишки», собирающие на своих домашних матчах в среднем 5 тысяч зрителей в 10-тысячном «Мэверик Центре» в пригороде Солт-Лейка, не могут.

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До выбора вариантов названия будущего клуба еще очень далеко. Однако в соцсетях уже успели отметить, что названия многих профессиональных команд из Юты обязательно содержали букву Z — это и «Джаз», и «Гризлиз», и амфутные «Блэйз», и бейсбольные «Бииз». Несколько особняком стоит лишь футбольный «Реал».

Огромный плюс для амбициозного миллиардера, собирающего собственную экосистему клубов — это наличие в целом подходящей на первое время арены: построенный в 1991-м и реконструированный несколько лет назад 14-тысячный олимпийский «Дельта Центр» был выкуплен SEG в одном пакете с баскетбольными «Джаз».

Только пока непонятно, будет ли конфигурация стадиона, принимавшего в 2002-м соревнования по фигурном катанию и шорт-треку, соответствовать современным требованиям телевещателей и потребностям болельщиков. Так что уже в ближайшее время Смиту обязательно придется предоставить план по строительству новой арены, где хоккей будет базовым видом спорта. Помочь в реализации проекта должна заявка Солт-Лейк Сити на проведение еще одной зимней Олимпиады в 2030-м или 2034-м. К слову, губернатор Юты Спенсер Кокс уже всецело поддержал идею прихода НХЛ в штат и обещал оказать содействие в поиске земли под новый дворец.

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Громкое заявление глава группы сделал, одобрение своей кандидатуры от лиги и лично Гэри Беттмэна получил. Но, разумеется, этого мало. Теперь заявка Юты будет в обозримом будущем вынесена на обсуждение Совета управляющих НХЛ, который окончательно должен запустить процедуру вступления клуба. Финальное же согласие энхаэловский синедрион даст только после того, как согласует финансовые условия сделки с SEG и самостоятельно оценит перспективы рынка в штате из центральной части США. Заплатить придется немало. За свой выход на лед «Вегас» выложил 500 млн долларов. Чуть позже сумму в 600 млн долларов в качестве членского взноса круглому столу отстегнул «Сиэтл». В случае же с Ютой аналитики оценивают стоимость 33-го места в НХЛ в 1 млрд долларов.

Поддержка комиссионера лиги, умеющего убеждать больших людей и продавливать свои решения, добавляет заявке Юты веса. Как заявил на правах анонимности в интервью TSN один из владельцев: «Вход в НХЛ — это продуманный процесс, который Беттмэн любит контролировать. Если Гэри берется за это дело, то доводит его до конца».

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Предстоит владельцам и ответить на вопрос, хватит ли 33-й команде игроков уровня НХЛ. Им североамериканские болельщики задавались еще двадцать лет назад, когда лига приросла «Нэшвиллом», «Атлантой», «Миннесотой» и «Коламбусом». Примеры чемпионского «Вегаса» и «Сиэтла», выкинувшего в прошлом плей-офф предыдущего обладателя Кубка Стэнли, намекают, что количества достойных хоккеистов хватило, чтобы прокормить два новодела. Да и наверняка кто-то из боссов не захочет плодить себе лишних конкурентов. Поэтому вариант с переездом «Аризоны» в «штат мормонов» выглядит более привлекательным. Особенно если принимать во внимание слова главы профсоюза игроков Мартина Уолша о том, что у нынешних владельцев «Койотис» осталось катастрофически мало времени для решения вопроса со стадионом.

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Еще один вопрос в том, сочтут ли владельцы вступление Юты приоритетом, когда на фоне маячат куда более привлекательные и «жирные» варианты расширения с Хьюстоном, Атлантой и Квебек-Сити, имеющим крупные телерынки. Впрочем, Смит настроен оптимистично: «Хоккей здесь будет процветать так же, как в Сиэтле и Вегасе. У меня просто нет никаких сомнений по этому поводу», — уверял он летом журналистов.

Однако пока инвесторы из других штатов продолжают оставаться в режиме наблюдения, миллиардер с Соленого Озера начал делать реальные шаги к большому хоккею. И помочь обойти подводные камни в НХЛ ему должен Дэвид Блитцер — владелец «Нью-Джерси» и его партнер, с которым он с недавних пор на паритетных началах владеет футбольным «Реалом».

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