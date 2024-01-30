Следить

Футбол

Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе

Будет работать на матчах АПЛ

instagram.com/v.vatsko

    • Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе. Об этом объявил официальный транслятор матчей АПЛ в Украине компании Setanta Sports.

    "Отныне голос Виктора Вацко вы сможете слышать на матчах Английской Премьер-лиги на Setanta Sports. До встречи в эфире на матче "Манчестер Сити" — "Эвертон" уже скоро, Виктор!".

    Напомним, что последним местом работы Вацко были ТК Футбол 1/2/3". После закрытия проектов Вацко перешел на YouTube, где продолжает вести авторскую программу. Ранее в интервью он говорил, что не планирует возвращаться к комментаторской работе.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Бокс

    Далакян проиграл. Возможно, это последний бой Артема

    Автоспорт

    Несколько инженеров Red Bull перешли в Ferrari

    Автоспорт

    Жак Вильнёв: Раньше нагрузки на гонщиков были выше

    Хоккей

    ФБУ отлучит игроков от баскетбола сроком до двух лет в случае отказа участия в матчах за национальную сборную Украины

    Теннис

    Australian Open. Даяна Ястремская против Линды Носковой в четвертьфинале: превью матча

    Баскетбол

    Милуоки Бакс расторгли контракт с главным тренером Гриффином

    Автоспорт

    AlphaTauri переименована в Visa Cash App RB F1 Team

    Теннис

    Марта Костюк: «Я очень надеюсь, что украинский спорт будет развиваться даже при таких обстоятельствах»

    Хоккей

    Прометей одержал волевую победу над Хапоэлем в Еврокубке

    Футбол

    Челси вышел в финал Кубка лиги, Динамо торгует хавбека, Бензема хочет покинуть Аравию. Главные новости за 23 января

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол