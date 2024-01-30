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Футбол

Ворскла победила команду из Польши в контрольном матче

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Полтавская Ворскла обыграла польскую команду Арка Гдыня в контрольном матче на зимних сборах в Турции.

Голы в полтавской команде в первом тайме забили Николай Ковталюк, Ибрахим Кане и Руслан Степанюк.

Этот соперник был экстренно подобран организаторами после того, как полтавчане отказались играть против клуба Насаф из Узбекистана, который проводил товарищеские матчи против команд из московии.

Контрольный матч 30 января

Ворскла (Полтава, Украина) — Арка Гдыня (Польша) 3:2 (3:1)

Голы: 1 :0 — 16 Ковталюк, 2:0 — 20 Кане, 3:0 — 34 Степанюк, 3:1 — 44 Борецкий, 3:2 — 78 Кобацкий

Ворскла: Исенко, Корниенко, Бацула, Рамирес, Крупский, Толи, Степанюк, Скляр, Мякушко, Кане, Ковталюк.

На замену выходили: Ермолов, Чеснаков, Шумила, Изотов, игрок на просмотре, Сантана, Тиагуиньо, Островский.

champion.com.ua

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