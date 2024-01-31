Следить

Футбол

АПЛ. Лутон сенсационно разбил Брайтон, Ньюкасл прервал беспроигрышную серию Астон Виллы

Мидвик в рамках 22-го тура чемпионата Англии преподнес сюрпризы

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Лутон" – "Брайтон" 4:0

    Голы: Адебайо (1, 42, 56), Огбене (3)

    Команда, обычно шатающаяся на дне турнирной таблицы, камня на камне не оставила от амбициозного коллектива Роберто Де Дзерби. "Брайтон" традиционно входит в ТОП-10 таблицы, поэтому результат особенно удивителен. Адебайо сделал дубль еще в первом тайме, гол забил и Огбене. После перерыва Элайджа добил "Брайтон" и оформил хет-трик. Неожиданно слабая игра от "чаек" и потрясающий кураж "Лутона". На "Кенилуэрт Роуд" сегодня праздник.

    "Кристал Пэлас" – "Шеффилд Юнайтед" 3:2

    Голы: Эзе (17, 27), Олисе (67) – Бреретон (1), Макети (20)

    "Стекольщики" и "клинки" любят тусоваться в нижней части таблицы. Благодаря трудовой домашней победе "Пэлас" временно вскарабкивается аж на 14-ю строчку. Впрочем, у "Брентфорда" есть два матча в запасе, так что пробудет там команда Ходжсона недолго. В богатом на голы поединке хозяева оказались сильнее, победный мяч на экваторе второй половины встречи забил Олисе. До перерыва на дубль Эзе ответили Бреретон и Макети. Тем не менее, на все 90+ минут "Шеффилд Юнайтед" не хватило.

    "Астон Вилла" – "Ньюкасл Юнайтед" 1:3

    Голы: Уоткинс (71) – Шер (32, 36), Морено (52, автогол)

    17 матчей АПЛ "Астон Вилла" не проигрывала у себя дома. И вот, в гости к ребятам Унаи Эмери приехал "Ньюкасл Юнайтед". Под занавес первого тайма дублем выстрелил защитник Шер. Сразу же после перерыва автогол записал в свой пассив Морено. Все, на что сподобилась "Вилла", это гол Уоткинса. Еще одно взятие ворот от Олли отменил VAR из-за офсайда. "Львы" нервничали, рубили соперников, зарабатывали "горчичники". Спасти матч им не удалось.

    Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Бокс

    Бывший чемпион мира рассказал, почему Усик комфортно победит Фьюри

    Футбол

    АПЛ. Лутон сенсационно разбил Брайтон, Ньюкасл прервал беспроигрышную серию Астон Виллы

    Хоккей

    Прометей проиграл Венеции в Еврокубке, позволив соперникам набрать свыше 100 очков в матче

    Теннис

    Каролин Гарсия: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь пишут, что он закончился для тенниса — это забавно»

    Футбол

    Черноморец подписал боснийского защитника

    Автоспорт

    Култхард: Постоянные успехи лишают победы волшебства

    Баскетбол

    Паоло Банкеро під час матчу звинуватив Девіна Букера в тому, що він ниє всю гру

    Бокс

    Названы следующие соперники Выхриста и Шевадзуцкого

    Футбол

    На Australian Open — 2024 установлен рекорд посещаемости среди всех турниров серии Большого шлема

    Теннис

    Хуахин. Чжу Линь начала защиту титула, Мария и Фругвиртова вышли во второй круг

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол