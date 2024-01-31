Ассист Зинченко помог Арсеналу обыграть Ноттингем: результаты матчей 22 тура АПЛ

30 января в 22 туре английской Премьер-лиги состоялось 5 матчей.

Чемпионат Англии — АПЛ 22 тур, 30 января

Ноттингем — Арсенал 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 — 65 Жезус, 0:2 — 72 Сака, 1:2 — 89 Авонии

Украинский легионер канониров Александр Зинченко вышел со старта встречи и был заменен в компенсированное время встречи. Украинец в свой актив записал результативную передачу.

Лутон — Брайтон 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 — 1 Адебайо, 2:0 – 3 Огбене, 3:0 – 42 Адебайо, 4:0 – 56 Адебайо

Фулгем — Эвертон 0:0

< Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко весь матч провел на поле.

Кристалл Пелес — Шеффилд Юнайтед 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 — 1 Бреретон, 1:1 — 17 Эзе, 1:2 — 20 Макети, 2:2 — 27 Эзе, 3:2 — 67 Олисе

Астон Вилла — Ньюкасл 1:3 (0:2)

Голлы: 0:1 — 32 Шер, 0:2 — 36 Шер, 0:3 — 52 Морено, 1:3 — 71 Воткинс

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