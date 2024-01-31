Брентфорд с Ярмолюком уступил Тоттенгему, Манчестер Сити разобрался с Бернли: результаты матчей АПЛ

Результаты матчей 22-го тура АПЛ

Сегодня, 31-го января, состоялось 2 матча в пределах 22-го тура английского Прем' ер-лиги.

Чемпионат Англии — АПЛ

22 тур, 31 января</Тоттенхэм — Брентфорд 3:2 (0:1)

Голы:0:1 — 15 Мопе, 1:1 — 48 Удоги , 2:1 — 49 Джонсон, 3:1 — 56 Ришарлисон, 3:2 — 67 Тони

Егор Ярмолюк вышел на поле на 57-й минуте и заработал желтую карточку.

Манчестер Сити — Бернли 3:1 (2:0)

Гол: 1:0 — 16 Альварес, 2:0 — 22 Альварес, 3:0 — 46 Родри, 3:1 — 90+3 Аль-Дахиль

Сегодня состоится еще один матч в АПЛ:

22:15 Ливерпуль — Челси

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