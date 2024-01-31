Дженоа выкупил Малиновского у Марселя

Итальянский «Дженоа» решил выкупить у французского «Марселя» 30-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского, который выступал за «грифонов» на правах аренды.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Дженоа» выложил французам за трансфер полузащитника 7 миллионов евро.

Напомним, в текущем сезоне в футболке «Дженоа» украинец 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.