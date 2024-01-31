Следить

Футбол

Голланд обдумывает уход из Манчестер Сити

Голланд обдумывает уход из Манчестер Сити

Фото — Getty Images

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Голланд может покинуть английскую команду.

Об этом сообщает AS.

Норвежский форвард начал серьезно задумываться об уходе из Манчесте Сити после победы Лионеля Месси на церемонии FIFA The Best. Голанд и его окружение считает, что потенциальный переход в мадридский Реал позволит получать не только индивидуальные награды, но и привлечет большее внимание медиа.

В этом сезоне Эрлинг Голанд сыграл за Манчестер Сити 22 матча во всех турнирах, забил. 19 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Реал работает над трансфером Голланда.

champion.com.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Голланд обдумывает уход из Манчестер Сити

Автоспорт

Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2024 году

Футбол

Русский нападающий мог уехать домой, но адаптировался и стал лидером «Коламбуса»

Бокс

Мегафайты, которые могут состояться в 2024 году

Футбол

Саттон Юнайтед из 4-й лиги Англии назначил экс-судью-трансгендера главным тренером женской команды

Теннис

Седьмая ракетка мира расстался с известным тренером через месяц после начала сотрудничества

Футбол

Манчестер Юнайтед готовит назначение нового спортивного директора

Автоспорт

Гран При Малайзии может вернуться в календарь в 2026-м

Бокс

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я не проиграл Хейни, а Камбосос проиграл дважды»

Футбол

Президент Ла Лиги Тебас: Уйду в отставку, если проект Суперлиги продвинется

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол