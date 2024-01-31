Голланд обдумывает уход из Манчестер Сити

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Форвард Манчестер Сити Эрлинг Голланд может покинуть английскую команду.

Об этом сообщает AS.

Норвежский форвард начал серьезно задумываться об уходе из Манчесте Сити после победы Лионеля Месси на церемонии FIFA The Best. Голанд и его окружение считает, что потенциальный переход в мадридский Реал позволит получать не только индивидуальные награды, но и привлечет большее внимание медиа.

В этом сезоне Эрлинг Голанд сыграл за Манчестер Сити 22 матча во всех турнирах, забил. 19 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Реал работает над трансфером Голланда.

champion.com.ua