Следить

Футбол

Хетафе — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

«Хетафе» — «Реал Мадрид»: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.02.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

    • "Реал" едет в южный пригород Мадрида, чтобы встретиться с самой грубой командой Ла Лиги. 79 желтых и 9 красных карточек — это не шутки.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Игрокам "Сливочных" стоит беспокоиться о своих ногах, но в остальном, конечно, они класснее, чем "Хетафе". У синих добротный прессинг и стандарты, но все остальное — на "троечку".

    Вдобавок "Хетафе" в этом сезоне опять ни за что не борется, в то время, как "Реалу" очень необходима эта победа, чтобы выйти на чистое первое место в Ла Лиге, где сейчас сенсационно устроилась "Жирона".

    Как команда Карло Анчелотти решит эту проблему — увидим в четверг, 1 февраля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

    Трансляция матча

    Хетафе — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Хетафе — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Хетафе — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    В эфире

    Хетафе — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Дивіться матч Прімери Хетафе — Реал Мадрид Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Бокс

    Тренер Дюбуа вынес вердикт по поводу боя Джозеф Паркер – Чжан Чжилей

    Футбол

    Хетафе — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Футбол

    Голланд обдумывает уход из Манчестер Сити

    Автоспорт

    Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2024 году

    Футбол

    Русский нападающий мог уехать домой, но адаптировался и стал лидером «Коламбуса»

    Бокс

    Мегафайты, которые могут состояться в 2024 году

    Футбол

    Саттон Юнайтед из 4-й лиги Англии назначил экс-судью-трансгендера главным тренером женской команды

    Теннис

    Седьмая ракетка мира расстался с известным тренером через месяц после начала сотрудничества

    Футбол

    Манчестер Юнайтед готовит назначение нового спортивного директора

    Автоспорт

    Гран При Малайзии может вернуться в календарь в 2026-м

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол