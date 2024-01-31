Холанд может уйти из Манчестер Сити

23-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может уйти из английского клуба, сообщает AS.

Газета утверждает, что норвежский форвард начал серьезно задумываться об уходе из «Сити» после победы Лионеля Месси на церемонии FIFA The Best.

Игрок считает, что потенциальный переход в мадридский «Реал» позволит получать не только индивидуальные награды, но и привлечет большее внимание медиа.

Напомним, в текущем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и 5 ассистов.