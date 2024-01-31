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Ливерпуль – Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Getty Images / Global Images Ukraine

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    • 31 января лидер этого розыгрыша АПЛ в рамках 22-го тура дома будет принимать лондонский "Челси".

    Читайте такжеЛиверпуль – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура АПЛ

    Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды.

    В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

    www.ua-football.com

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