Футбол
Мадридский Реал подпишет еще одного украинского голкипера
Голкипер Илья Волошин прибыл в офиса мадридского «Реала».
Мадридский «Реал» подпишет 17-летнего украинского голкипера «Райо Махадаонда» Илью Волошина. Футболист уже прибыл в офис клуба для подписания контракта.
Украинец подпишет договор с «Реалом» до 2026 года. Волошин будет выступать за молодежную команду королевского клуба.
Напомним, в «Реале» выступает еще один украинский страж ворот Андрей Лунин.
В Испании Илью называют «новым Луниным».