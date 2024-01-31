Мадридский Реал подпишет еще одного украинского голкипера

Мадридский «Реал» подпишет 17-летнего украинского голкипера «Райо Махадаонда» Илью Волошина. Футболист уже прибыл в офис клуба для подписания контракта.

Украинец подпишет договор с «Реалом» до 2026 года. Волошин будет выступать за молодежную команду королевского клуба.

Напомним, в «Реале» выступает еще один украинский страж ворот Андрей Лунин.

В Испании Илью называют «новым Луниным».