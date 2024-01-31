Манчестер Юнайтед готовит назначение нового спортивного директора

У Манчестер Юнайтед будет новый спортивный директор

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Сэр Джим Рэтклифф и его команда из INEOS надеются назначить нового спортивного директора Манчестер Юнайтед в течение следующих нескольких недель.

Об этом сообщает The Telegraph.

Недавно манкунианцы объявили о назначении бывшего главного операционного директора Манчестер Сити Омара Беррады новым исполнительным директором клуба. Теперь же INEOS свел поиск нового футбольного директора к нескольким именам.

Кандидатами на эту роль в клубе считаются Дэн Эшворт (спортивный директор Ньюкасла), Джулиан Уорд (бывший спортивный директор Ливерпуля), Дуги Фридман (спортивный директор Кристал Пелас) ) и Пол Митчелл (бывший руководитель отдела подбора персонала в Тоттенгеме и Монако).

INEOS хотел, чтобы Беррада занял свое место в первую очередь, чтобы он мог внести ценный вклад в выбор спортивного директора. Сообщается, что исполнительный, спортивный директор и тренер должны «разделять видение» и работать как «единое целое».

Также, по информации источника, именно Беррада и новый спортдир будут определить судьбу нынешнего главного тренера МЮ Эрика тен Хага, будущее которого остается окутанным неопределенностью.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не подпишет контракт с Бенземом.

champion.com.ua