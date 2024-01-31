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НБА. Бостон одолел Индиану, 33 очка Дивинченцо помогли Нью-Йорку обыграть Юту

Результаты матчей НБА

фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сегодня, 31 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей.

    Все результаты игрового дня НБА 31 января

    "Бостон Селтикс" — "Индиана Пэйсерс" — 129:124.

    "Нью-Йорк Никс" — "Юта Джаз" — 118:103.

    "Атланта Хоуск" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 138:122.

    "Чикаго Буллз" — "Торонто Рэпторс" — 107:118.

    "Голден Стэйт Уориорз" — "Филадельфия Сиксерс" —.

    Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить защитника "Нью-Йорка" Донте Дивинченцо. На его счету 33 очка, пять подборов и четыре результативные передачи. Также стоит упомянуть форварда "Бостона" Джейсона Тейтума. Он набрал 30 очков, совершил семь подборов и семь передач.

    В паралельном матче "Бостон Селтикс" переиграли "Индиану Пэйсерс" со счётом 129:124.

    "Селтикс" захватили лидерство с первой четверти, выиграв её в 10 очков, а к большому перерыву оторвались на 15 очков. Однако "Индиана" вернулась в игру. Четвёртый период принёс успех "Селтикс", которые смогли удержать не очень большое итоговое преимущество.

    Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не принимал участия в этом матче.

    Для "Бостона" эта победа стала пятой в шести последних встречах регулярного чемпионата.

    www.ua-football.com

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