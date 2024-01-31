Официально: Ювентус подписал аргентинского хавбека

Контракт действует до конца этого сезона

Фото: twitter.com/juventusfc/Автор — невідомий

Туринский "Ювентус" подписал полузащитника "Саутгемптона" Карлоса Алькараса. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

Соглашение в форме аренды и имеет опцию выкупа игрока. Контракт действует до конца этого сезона.

Алькарас присоединился к "Саутгемптону" в январе 2023 года. В этом сезоне Чемпионшипа сыграл 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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