Следить

Футбол

Официально: Ювентус подписал аргентинского хавбека

Контракт действует до конца этого сезона

Фото: twitter.com/juventusfc/Автор — невідомий

    • Туринский "Ювентус" подписал полузащитника "Саутгемптона" Карлоса Алькараса. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

    Соглашение в форме аренды и имеет опцию выкупа игрока. Контракт действует до конца этого сезона.

    Алькарас присоединился к "Саутгемптону" в январе 2023 года. В этом сезоне Чемпионшипа сыграл 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол