Футбол
Овечкин вошел в число самых переоцененных игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал в число самых переоцененных хоккеистов НХЛ по версии игроков лиги.
Опрос провело издание The Athletic. В нем поучаствовало около 200 хоккеистов НХЛ.
38-летний россиянин занял седьмое место в опросе, набрав 4,95 процента голосов.
Наибольшее число голосов, помимо категории «другие», получил форвард «Анахайма» Тревор Зеграс (12,87 процента).
Результаты опроса. Фото The Athletic
В текущем сезоне Овечкин набрал 31 (9+22) очко в 44 матчах НХЛ.