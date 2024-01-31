Овечкин вошел в число самых переоцененных игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал в число самых переоцененных хоккеистов НХЛ по версии игроков лиги.

Опрос провело издание The Athletic. В нем поучаствовало около 200 хоккеистов НХЛ.

38-летний россиянин занял седьмое место в опросе, набрав 4,95 процента голосов.

Наибольшее число голосов, помимо категории «другие», получил форвард «Анахайма» Тревор Зеграс (12,87 процента).

Результаты опроса. Фото The Athletic

В текущем сезоне Овечкин набрал 31 (9+22) очко в 44 матчах НХЛ.

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