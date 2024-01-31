Футбол
Президент Ла Лиги Тебас: Уйду в отставку, если проект Суперлиги продвинется
Ранее было объявлено о воссоздании проекта европейской Суперлиги
Фото: twitter.com/LaLiga
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своем намерении уйти в отставку в случае успешного развития проекта общеевропейской Суперлиги и объяснил, какими причинами он вызван.
"Если проект Суперлиги продвинется, я уйду в отставку. Я бы ушел в этом случае, потому что испанский футбол столкнется с ужасной экономической проблемой. Выручка в короткие сроки уменьшится наполовину. Я не могу продолжать то, в чем мы пошли бы к краху и катастрофе.
53 тысячи профессиональных футболистов, и многие семьи живут за счет этого. Вся эта экосистема успеха, которую мы создавали в течение 40 лет, рухнет", — приводит слова Тебаса El Mundo.
Ранее было объявлено о воссоздании проекта европейской Суперлиги — соревнования, в котором могли бы участвовать клубы из любых европейских чемпионатов. В декабре Суд Европейского Союза постановил, что ФИФА и УЕФА не имеют монополии на проведение соревнований.