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Футбол

Президент Ла Лиги Тебас: Уйду в отставку, если проект Суперлиги продвинется

Ранее было объявлено о воссоздании проекта европейской Суперлиги

Фото: twitter.com/LaLiga

    • Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своем намерении уйти в отставку в случае успешного развития проекта общеевропейской Суперлиги и объяснил, какими причинами он вызван.

    "Если проект Суперлиги продвинется, я уйду в отставку. Я бы ушел в этом случае, потому что испанский футбол столкнется с ужасной экономической проблемой. Выручка в короткие сроки уменьшится наполовину. Я не могу продолжать то, в чем мы пошли бы к краху и катастрофе.

    53 тысячи профессиональных футболистов, и многие семьи живут за счет этого. Вся эта экосистема успеха, которую мы создавали в течение 40 лет, рухнет", — приводит слова Тебаса El Mundo.

    Ранее было объявлено о воссоздании проекта европейской Суперлиги — соревнования, в котором могли бы участвовать клубы из любых европейских чемпионатов. В декабре Суд Европейского Союза постановил, что ФИФА и УЕФА не имеют монополии на проведение соревнований.

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