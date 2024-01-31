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Футбол

ПСЖ нашел замену Мбаппе, если форвард покинет клуб летом

Будущее французского форварда пока неизвестно

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Ожидается, что Килиан Мбаппе объявит о своем будущем в ближайшие несколько недель.

    Но "ПСЖ" не уверен, что 25-летний игрок останется в клубе, поэтому они уже определились с заменой Мбаппе. Это будет форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.

    Футболисты играют на схожих позициях, к тому же "ПСЖ" хотел подписать 26-летнего англичанина в 2022 году, но не сложилось.

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