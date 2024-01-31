Российские клубы не должны быть нигде, — Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров сделал заявление относительно желания президента УЕФА Александера Чеферина смягчить санкционую политику против российского футбола.

«Я согласен с Андреем Николаевичем Шевченко, Чеферину нужно приехать в Украину и посмотреть, что российские спортсмены все делали в Украине и что сделали с нашим государством. Поэтому я полностью согласен с Андреем Николаевичем, согласен с позицией нашей ассоциации футбола — российские клубы не должны быть нигде», — цитирует тренера FootballHub.

Напомним, ранее Реброва избрали вице-президентом УАФ.