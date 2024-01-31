Русский нападающий мог уехать домой, но адаптировался и стал лидером «Коламбуса»

Гол Дмитрия Воронкова помог «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»

Дмитрий Воронков («Коламбус») атакует ворота «Сент-Луиса». Фото USA Today Sports Гол Дмитрия Воронкова принес победу над «Сент-Луисом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Коламбус» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Воронков — 12 (Веренски, Годро), 44:11 — 0:1.

Вратари: Биннингтон (58:10) — Мерзликин.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 21 (4+5+12) — 22 (7+5+10).

Наши: Александров (8.00/0/0), Бучневич (19.35/2/-1), Торопченко (12.55/1/0) — Воронков (15.29/3/+1), Марченко (16.20/2/0), Проворов (22.01/2/0), Чинахов (14.39/1/0).

Сент-Луис. Enterprise Center.

Незадолго до матча с «Сент-Луисом» в прессе появлялись разговоры о том, что игроки «Коламбуса» недовольны тренерским штабом и не хотят играть за этого тренера и за эту организацию. Кроме того, расположение команды покинул Патрик Лайне. Форвард, который и так не играл из-за травмы, пополнил программу помощи игрокам НХЛ. Также странности возникли с проспектом Давидом Иржичеком, который вступил в открытую конфронтацию с Винсентем Паскалем, считая, что тот незаслуженно отправил его в фарм-клуб.

Вот так странно «Коламбус» подходил к сегодняшнему матчу. В отличие от «Сент-Луиса», «Блю Джекетс» давно лишились всех спортивных задач. Команда разве что может биться за первый пик предстоящего драфта.

У «Блюз» же есть еще все шансы зайти в топ-8 на Западе. Каждая победа для команды сейчас очень важна. Видимо, поэтому «Сент-Луис» играл так, будто их основная задача — перевести игру в овертайм. Неудивительно, что три предыдущих матча «Блюз» завершились за пределами основного времени.

Однако эти планы в начале третьего периода разрушил Дмитрий Воронков. Россиянин стал наконечником контратаки, которую разогнали Джонни Гудро и Зак Веренски. Для Воронкова этот гол стал 12-м в сезоне. Всего на его счету 25 (12+13) очков в 44 матчах. Удивительно, насколько все удачно идет у российского форварда, учитывая, сколько раз его осенью отправляли в Россию. Но Дмитрий успешно адаптировался.

Столько же очков в данный момент у Кирилла Марченко, который играет в одном звене с Воронковым. На одно результативное действие в этой гонке отстает Егор Чинахов. У него в этом сезоне 24 очка, но при этом меньше всех матчей.

Элвису Мерзликину удалось засушить матч, чего с ним не случалось с января 2022 года. Это его юбилейный 10-й «сухарь» в НХЛ.

Глобально после этого матча в турнирном раскладе ничего не поменялось. По потерянным очкам «Коламбус» по-прежнему замыкает таблицу на Востоке, а «Сент-Луис» занимает 8-е место на Западе.

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