Футбол
Саттон Юнайтед из 4-й лиги Англии назначил экс-судью-трансгендера главным тренером женской команды
Кларк ранее стала первой судьей-трансгендером в футболе
dailymail
"Саттон Юнайтед" назначил трансгендера главным тренером женской команды.
Клуб, выступающий в 4-м английском дивизионе, пригласил 51-летнюю Люси Кларк возглавить женскую команду. Женский "Саттон Юнайтед" играет в 5-й лиге Англии.
"Горжусь и довольна возможностью тренировать такой фантастический клуб. Начинается тяжелая работа", — написала Кларк в твиттере после своего назначения.
Кларк ранее стала первой судьей-трансгендером в футболе, она обслуживала матчи 3-го женского дивизиона Англии. До назначения в "Саттон Юнайтед" Кларк тренировала мужские команды нон-лиги в Эссексе, она обладает тренерской лицензией УЕФА категории B.
В первом матче под руководством Кларк команда в воскресенье проиграла лидеру чемпионата "Фулхэму" со счетом 1:3.