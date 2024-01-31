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Футбол

Саттон Юнайтед из 4-й лиги Англии назначил экс-судью-трансгендера главным тренером женской команды

Кларк ранее стала первой судьей-трансгендером в футболе

dailymail

    • "Саттон Юнайтед" назначил трансгендера главным тренером женской команды.

    Клуб, выступающий в 4-м английском дивизионе, пригласил 51-летнюю Люси Кларк возглавить женскую команду. Женский "Саттон Юнайтед" играет в 5-й лиге Англии.

    "Горжусь и довольна возможностью тренировать такой фантастический клуб. Начинается тяжелая работа", — написала Кларк в твиттере после своего назначения.

    Кларк ранее стала первой судьей-трансгендером в футболе, она обслуживала матчи 3-го женского дивизиона Англии. До назначения в "Саттон Юнайтед" Кларк тренировала мужские команды нон-лиги в Эссексе, она обладает тренерской лицензией УЕФА категории B.

    В первом матче под руководством Кларк команда в воскресенье проиграла лидеру чемпионата "Фулхэму" со счетом 1:3.

    www.ua-football.com

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