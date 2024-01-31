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Шенн вышел на второе место по голам за «Сент-Луис» в овертаймах, он уступает лишь Тарасенко

Брэйден Шенн. Фото USA Today Sports

Нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ).

32-летний канадец забил седьмой гол за «Блюз» в овертаймах и вышел на второе место по этому показателю в истории клуба, сравнявшись с Паволом Демитрой.

Рекорд «Сент-Луиса» по числу заброшенных шайб в овертаймах принадлежит российскому нападающему Владимиру Тарасенко (10).

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