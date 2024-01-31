Судаков продлил контракт с Шахтером: сколько будет зарабатывать игрок

Хавбек донецкого «Шахтера» Георгий Судаков продлил договор с клубом до июня 2029 года.

По данным ТаТоТаке, заработная плата украинского игрока по новому контракту значительно выросла. Судаков будет зарабатывать в украинском клубе около 1,5-2 миллионов евро.

В текущем сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Напомним, ранее на игрока претендовали «Ювентус» и «Наполи».